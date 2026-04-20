Tombeur d’Andrey Rublev en finale (6−2, 7–6[2]), Arthur Fils a envoyé un message en rempor­tant l’ATP 500 de Barcelone à un mois du début de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).

Interrogé par L’Equipe, l’an­cien numéro 2 mondial et double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, a évoqué la progres­sion du Français de 21 et désigné ses prin­ci­pales forces.

« Ce qui m’a le plus marqué chez Arthur Fils ? Sa menta­lité, sans hésiter. Il a clai­re­ment franchi un cap, je le trouve très mature. C’est un joueur qui a toujours été explosif mais main­te­nant il a réussi à apporter une touche de stabi­lité dans la tête et ça fait toute la diffé­rence. Je l’ai vu toute la semaine, toujours très sérieux, très concentré. Quand vous ajoutez ça à toutes les progres­sions qu’il a apporté dans son jeu, ça ne peut que fonc­tionner. C’est dans la lignée de ce qu’il a montré depuis son retour de bles­sure (frac­ture de fatigue au dos), mais il a fait très mal avec sa puis­sance en coup droit, une balle telle­ment lourde. Et son service est une vraie arme, beau­coup plus stable qu’a­vant, tant en première qu’en deuxième balle. Il a tout. Honnêtement, il m’a impres­sionné, il va être top 10 très vite (il sera 25e mondial lundi). »