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Alex Corretja : « J’ai vu Arthur Fils toute la semaine et c’est ce qui m’a le plus marqué chez lui, sans hésiter »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur d’Andrey Rublev en finale (6−2, 7–6[2]), Arthur Fils a envoyé un message en rempor­tant l’ATP 500 de Barcelone à un mois du début de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin). 

Interrogé par L’Equipe, l’an­cien numéro 2 mondial et double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, a évoqué la progres­sion du Français de 21 et désigné ses prin­ci­pales forces. 

« Ce qui m’a le plus marqué chez Arthur Fils ? Sa menta­lité, sans hésiter. Il a clai­re­ment franchi un cap, je le trouve très mature. C’est un joueur qui a toujours été explosif mais main­te­nant il a réussi à apporter une touche de stabi­lité dans la tête et ça fait toute la diffé­rence. Je l’ai vu toute la semaine, toujours très sérieux, très concentré. Quand vous ajoutez ça à toutes les progres­sions qu’il a apporté dans son jeu, ça ne peut que fonc­tionner. C’est dans la lignée de ce qu’il a montré depuis son retour de bles­sure (frac­ture de fatigue au dos), mais il a fait très mal avec sa puis­sance en coup droit, une balle telle­ment lourde. Et son service est une vraie arme, beau­coup plus stable qu’a­vant, tant en première qu’en deuxième balle. Il a tout. Honnêtement, il m’a impres­sionné, il va être top 10 très vite (il sera 25e mondial lundi). »

Publié le lundi 20 avril 2026 à 09:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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