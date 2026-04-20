Tombeur d’Andrey Rublev en finale (6−2, 7–6[2]), Arthur Fils a envoyé un message en remportant l’ATP 500 de Barcelone à un mois du début de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).
Interrogé par L’Equipe, l’ancien numéro 2 mondial et double finaliste de Roland‐Garros, Alex Corretja, a évoqué la progression du Français de 21 et désigné ses principales forces.
« Ce qui m’a le plus marqué chez Arthur Fils ? Sa mentalité, sans hésiter. Il a clairement franchi un cap, je le trouve très mature. C’est un joueur qui a toujours été explosif mais maintenant il a réussi à apporter une touche de stabilité dans la tête et ça fait toute la différence. Je l’ai vu toute la semaine, toujours très sérieux, très concentré. Quand vous ajoutez ça à toutes les progressions qu’il a apporté dans son jeu, ça ne peut que fonctionner. C’est dans la lignée de ce qu’il a montré depuis son retour de blessure (fracture de fatigue au dos), mais il a fait très mal avec sa puissance en coup droit, une balle tellement lourde. Et son service est une vraie arme, beaucoup plus stable qu’avant, tant en première qu’en deuxième balle. Il a tout. Honnêtement, il m’a impressionné, il va être top 10 très vite (il sera 25e mondial lundi). »
Publié le lundi 20 avril 2026 à 09:22