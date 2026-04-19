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Andrey Rublev à Arthur Fils après sa défaite en finale : « Je m’en­traîne tous les jours et je n’ar­rive pas à atteindre pas ton niveau. La façon dont tu joues est incroyable »

Par
Thomas S
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Sonné de coups par Arthur Fils lors de sa défaite face à celui‐ci en finale de l’ATP 500 de Barcelone ce dimanche, Andrey Rublev n’a pas manqué de féli­citer, voire d’en­censer, le Français lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix.

Toujours aussi beau joueur et classe en dehors du court, le Russe a rappelé, à juste titre, à quel point le niveau d’Arthur était impres­sion­nant, surtout après une si longue absence. 

« Un grand bravo à Arthur. À ton équipe. À ta famille. La façon dont tu joues est incroyable. Avec le niveau que tu as affiché aujourd’hui et ces dernières années, tu as prouvé que tu fais partie des meilleurs joueurs du circuit. Après six mois d’absence, revenir à ce niveau, c’est tout simple­ment incroyable. Je m’en­traîne tous les jours et je n’ar­rive pas à atteindre pas ce niveau. Je suis vrai­ment heureux pour toi. Tu le mérites à 100 %. »

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 18:20

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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