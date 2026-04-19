Sonné de coups par Arthur Fils lors de sa défaite face à celui‐ci en finale de l’ATP 500 de Barcelone ce dimanche, Andrey Rublev n’a pas manqué de féli­citer, voire d’en­censer, le Français lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix.

Toujours aussi beau joueur et classe en dehors du court, le Russe a rappelé, à juste titre, à quel point le niveau d’Arthur était impres­sion­nant, surtout après une si longue absence.

« Un grand bravo à Arthur. À ton équipe. À ta famille. La façon dont tu joues est incroyable. Avec le niveau que tu as affiché aujourd’hui et ces dernières années, tu as prouvé que tu fais partie des meilleurs joueurs du circuit. Après six mois d’absence, revenir à ce niveau, c’est tout simple­ment incroyable. Je m’en­traîne tous les jours et je n’ar­rive pas à atteindre pas ce niveau. Je suis vrai­ment heureux pour toi. Tu le mérites à 100 %. »