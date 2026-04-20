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Andrey Rublev, après sa défaite contre Arthur Fils en finale : « J’ai cessé d’avoir des attentes et de me fixer des objec­tifs. Je vis au jour le jour, c’est tout »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a réussi à débreaker à 5–3, puis à sauver trois balles de match à 5–4, Andrey Rublev s’est fina­le­ment incliné au tie‐break du deuxième set face à Arthur Fils en finale de l’ATP 500 de Barcelone (6−2, 7–6[2]).

Alors que son dernier titre remonte à février 2025, le Russe s’est exprimé dans des propos relayés par Punto de Break.

« En fin de match, je ne pensais qu’à conti­nuer à me battre. Je ne voulais pas offrir de points faciles ; si je devais perdre, c’est lui qui devait gagner les points. Je ne pensais pas au score, seule­ment à donner le meilleur de moi‐même. J’ai cessé d’avoir des attentes et de me fixer des objec­tifs. Je vis au jour le jour, c’est tout. »

Publié le lundi 20 avril 2026 à 10:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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