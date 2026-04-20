S’il a réussi à débreaker à 5–3, puis à sauver trois balles de match à 5–4, Andrey Rublev s’est fina­le­ment incliné au tie‐break du deuxième set face à Arthur Fils en finale de l’ATP 500 de Barcelone (6−2, 7–6[2]).

Alors que son dernier titre remonte à février 2025, le Russe s’est exprimé dans des propos relayés par Punto de Break.

« En fin de match, je ne pensais qu’à conti­nuer à me battre. Je ne voulais pas offrir de points faciles ; si je devais perdre, c’est lui qui devait gagner les points. Je ne pensais pas au score, seule­ment à donner le meilleur de moi‐même. J’ai cessé d’avoir des attentes et de me fixer des objec­tifs. Je vis au jour le jour, c’est tout. »