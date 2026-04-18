Difficile de ne pas se prendre d’af­fec­tion pour Andrey Rublev.

Souvent colé­rique et auto‐destructeur sur le court, le Russe est tout l’in­verse en dehors, détaché et attachant.

Qualifié pour sa première finale de la saison sur l’ATP 500 de Barcelone après une victoire en deux temps face au jeune serbe, Hamad Medjedovic (3−6, 6–2, 6–2), le protégé de Marat Safin ne semblait pas plus emballé que cela à l’idée de soulever un 18e trophée en carrière ce dimanche (face à Arthur Fils ou Rafael Jodar).

Fidèle à sa nouvelle philo­so­phie de ne s’in­fliger aucune pres­sion, Andrey a fait preuve de beau­coup de retenue lors de l’in­ter­view d’après match sur le court. Extraits.

Rublev after beating Medjedovic to reach 1st Barcelona final :



“You said when you first came here you were despe­rate to do well… This would be such an impor­tant thing for you to win this title wouldn’t it ?



Andrey : “I don’t know. Of course I don’t mind 😂 of course I would like… pic.twitter.com/AmaCVHE8IH — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 18, 2026

Question : « Tu as dit que quand tu es arrivé ici, tu avais vrai­ment envie de réussir… Ce serait telle­ment impor­tant pour toi de remporter ce titre, n’est-ce pas ?

Andrey Rublev : Je ne sais pas. Bien sûr, ça ne me déran­ge­rait pas, bien sûr que j’aimerais bien. Si ça arrive, ça arrive. Si ça n’arrive pas, on continue à travailler, qu’est-ce que je peux y faire ? Je ne sais pas trop quoi dire. »