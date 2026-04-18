Difficile de ne pas se prendre d’affection pour Andrey Rublev.
Souvent colérique et auto‐destructeur sur le court, le Russe est tout l’inverse en dehors, détaché et attachant.
Qualifié pour sa première finale de la saison sur l’ATP 500 de Barcelone après une victoire en deux temps face au jeune serbe, Hamad Medjedovic (3−6, 6–2, 6–2), le protégé de Marat Safin ne semblait pas plus emballé que cela à l’idée de soulever un 18e trophée en carrière ce dimanche (face à Arthur Fils ou Rafael Jodar).
Fidèle à sa nouvelle philosophie de ne s’infliger aucune pression, Andrey a fait preuve de beaucoup de retenue lors de l’interview d’après match sur le court. Extraits.
Rublev after beating Medjedovic to reach 1st Barcelona final :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 18, 2026
“You said when you first came here you were desperate to do well… This would be such an important thing for you to win this title wouldn’t it ?
Andrey : “I don’t know. Of course I don’t mind 😂 of course I would like… pic.twitter.com/AmaCVHE8IH
Question : « Tu as dit que quand tu es arrivé ici, tu avais vraiment envie de réussir… Ce serait tellement important pour toi de remporter ce titre, n’est-ce pas ?
Andrey Rublev : Je ne sais pas. Bien sûr, ça ne me dérangerait pas, bien sûr que j’aimerais bien. Si ça arrive, ça arrive. Si ça n’arrive pas, on continue à travailler, qu’est-ce que je peux y faire ? Je ne sais pas trop quoi dire. »
Publié le samedi 18 avril 2026 à 15:55