La bonne ambiance était au rendez‐vous lors de la céré­monie de remise des prix sur l’ATP 500 de Barcelone suite au sacre du Français, Arthur Fils, face à Andrey Rublev.

Après les très jolis mots du Russe envers le Français, ce dernier n’a pas manqué de lui rendre la pareille même si Andrey était mort de rire, pour une raison que tout le monde ignore.

Arthur Fils after beating Andrey Rublev in Barcelona final



“Hello everyone. First of all I want to say congrats to Andrey for the week. You made an unbe­lie­vable week…”



*looks at Andrey*



“Why are you laughing ? 😂😂 Congrats to the team. You guys are doing an unbe­lie­vable job.… pic.twitter.com/Xd2iag0oxn — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 19, 2026

« Tout d’abord, je veux féli­citer Andrey pour sa semaine. Tu as réalisé une semaine incroyable. Je suis vrai­ment heureux de te revoir de retour en finale, avec ce niveau de jeu… Pourquoi tu rigoles ? Félicitations aussi à ton équipe », a déclaré celui qui est devenu le premier fran­çais à remporter le tournoi catalan depuis Thierry Tulasne en 1985.