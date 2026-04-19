La bonne ambiance était au rendez‐vous lors de la cérémonie de remise des prix sur l’ATP 500 de Barcelone suite au sacre du Français, Arthur Fils, face à Andrey Rublev.
Après les très jolis mots du Russe envers le Français, ce dernier n’a pas manqué de lui rendre la pareille même si Andrey était mort de rire, pour une raison que tout le monde ignore.
Arthur Fils after beating Andrey Rublev in Barcelona final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 19, 2026
“Hello everyone. First of all I want to say congrats to Andrey for the week. You made an unbelievable week…”
*looks at Andrey*
“Why are you laughing ? 😂😂 Congrats to the team. You guys are doing an unbelievable job.… pic.twitter.com/Xd2iag0oxn
« Tout d’abord, je veux féliciter Andrey pour sa semaine. Tu as réalisé une semaine incroyable. Je suis vraiment heureux de te revoir de retour en finale, avec ce niveau de jeu… Pourquoi tu rigoles ? Félicitations aussi à ton équipe », a déclaré celui qui est devenu le premier français à remporter le tournoi catalan depuis Thierry Tulasne en 1985.
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 18:58