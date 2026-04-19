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Arthur Fils à Andrey Rublev après sa victoire en finale : « Pourquoi tu rigoles ? »

Par
Thomas S
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La bonne ambiance était au rendez‐vous lors de la céré­monie de remise des prix sur l’ATP 500 de Barcelone suite au sacre du Français, Arthur Fils, face à Andrey Rublev.

Après les très jolis mots du Russe envers le Français, ce dernier n’a pas manqué de lui rendre la pareille même si Andrey était mort de rire, pour une raison que tout le monde ignore. 

« Tout d’abord, je veux féli­citer Andrey pour sa semaine. Tu as réalisé une semaine incroyable. Je suis vrai­ment heureux de te revoir de retour en finale, avec ce niveau de jeu… Pourquoi tu rigoles ? Félicitations aussi à ton équipe », a déclaré celui qui est devenu le premier fran­çais à remporter le tournoi catalan depuis Thierry Tulasne en 1985. 

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 18:58

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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