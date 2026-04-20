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Arthur Fils, après son sacre en Catalogne : « Dès que j’ai gagné, la première chose que les ramas­seurs m’ont dit, c’est : ‘OK, main­te­nant, on va à la piscine !’ »

Par
Baptiste Mulatier
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À Barcelone, la tradi­tion veut que le vain­queur du tournoi célèbre son sacre en sautant dans la piscine du Real Club de Tenis avec les ramas­seurs de balle. 

Arthur Fils n’y a pas dérogé après sa victoire face à Andrey Rublev en finale dimanche (6−2, 7–6 [2]).

« Dès que j’ai gagné, la première chose que les ramas­seurs m’ont dit, c’est : ‘OK, main­te­nant, on va à la piscine !’. On s’est bien amusés, il faut savoir savourer ces moments », a raconté le joueur fran­çais dans des propos relayés par L’Equipe.

Un moment dont il se souviendra sans doute toute sa vie. 

Publié le lundi 20 avril 2026 à 13:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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