À Barcelone, la tradition veut que le vainqueur du tournoi célèbre son sacre en sautant dans la piscine du Real Club de Tenis avec les ramasseurs de balle.
Arthur Fils n’y a pas dérogé après sa victoire face à Andrey Rublev en finale dimanche (6−2, 7–6 [2]).
« Dès que j’ai gagné, la première chose que les ramasseurs m’ont dit, c’est : ‘OK, maintenant, on va à la piscine !’. On s’est bien amusés, il faut savoir savourer ces moments », a raconté le joueur français dans des propos relayés par L’Equipe.
It wouldn’t be Barcelona without it 🌊@ArthurFils #BCNOpenBS pic.twitter.com/YleI9uoDwv— Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2026
Un moment dont il se souviendra sans doute toute sa vie.
Publié le lundi 20 avril 2026 à 13:22