À Barcelone, la tradi­tion veut que le vain­queur du tournoi célèbre son sacre en sautant dans la piscine du Real Club de Tenis avec les ramas­seurs de balle.

Arthur Fils n’y a pas dérogé après sa victoire face à Andrey Rublev en finale dimanche (6−2, 7–6 [2]).

« Dès que j’ai gagné, la première chose que les ramas­seurs m’ont dit, c’est : ‘OK, main­te­nant, on va à la piscine !’. On s’est bien amusés, il faut savoir savourer ces moments », a raconté le joueur fran­çais dans des propos relayés par L’Equipe.

Un moment dont il se souviendra sans doute toute sa vie.