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Arthur Fils, avant d’af­fronter la nouvelle pépite du tennis espa­gnol : « Quand Alcaraz n’est pas là, arrive un gamin comme lui, qui frappe la balle de manière incroyable »

Par
Thomas S
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Impressionnant ce vendredi pour écarter Lorenzo Musetti en quarts de finale de l’ATP 500 de Barcelone, Arthur Fils, qui va disputer sa troi­sième demi‐finale de la saison après Doha et Miami, va égale­ment décou­vrir ce samedi le nouveau phéno­mène du tennis espa­gnol : Rafael Jodar, 19 ans seule­ment et déjà assuré d’être au minimum 42e mondial à l’issue du tournoi.

Lui aussi bluf­fant de faci­lité lors de sa victoire face au 24e mondial, Cameron Norrie (6−3, 6–2, en 1h10), la Madrilène fait déjà beau­coup parler de lui sur le circuit, notam­ment grâce à une qualité de frappe de frappe assez exceptionnelle.

Interrogé au sujet de son futur adver­saire en confé­rence de presse d’après match, Arthur s’est dit impres­sionné par le vivier du tennis espagnol. 

« Je ne sais pas ce qui se passe en Espagne en ce moment, mais ils ont un tas de jeunes talents. D’abord Carlos, et quand Alcaraz n’est pas là, arrive un gamin comme Jódar, qui frappe la balle de manière incroyable. C’est un bon gars. Je pense qu’il va être très bon, il a beau­coup de talent. C’est la première fois que je le vois jouer cette semaine, je ne le connais­sais pas, mais ce que je vois, c’est que c’est un grand talent. »

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 20:54

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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