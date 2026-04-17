Impressionnant ce vendredi pour écarter Lorenzo Musetti en quarts de finale de l’ATP 500 de Barcelone, Arthur Fils, qui va disputer sa troi­sième demi‐finale de la saison après Doha et Miami, va égale­ment décou­vrir ce samedi le nouveau phéno­mène du tennis espa­gnol : Rafael Jodar, 19 ans seule­ment et déjà assuré d’être au minimum 42e mondial à l’issue du tournoi.

Lui aussi bluf­fant de faci­lité lors de sa victoire face au 24e mondial, Cameron Norrie (6−3, 6–2, en 1h10), la Madrilène fait déjà beau­coup parler de lui sur le circuit, notam­ment grâce à une qualité de frappe de frappe assez exceptionnelle.

Interrogé au sujet de son futur adver­saire en confé­rence de presse d’après match, Arthur s’est dit impres­sionné par le vivier du tennis espagnol.

Ha hablado Fils de Rafa Jódar antes de enfren­tarse a él.



Está flipando con él.



🗣️ « No sé qué está pasando en España ahora, pero tienen un montón de talentos jóvenes. Primero Carlos, y cuando Alcaraz no está aquí, viene un niño como Jódar, que está golpeando la bola increíble.… https://t.co/Ye5mSWfZuj pic.twitter.com/zxVttS7dI6 — José Morón (@jmgmoron) April 17, 2026

« Je ne sais pas ce qui se passe en Espagne en ce moment, mais ils ont un tas de jeunes talents. D’abord Carlos, et quand Alcaraz n’est pas là, arrive un gamin comme Jódar, qui frappe la balle de manière incroyable. C’est un bon gars. Je pense qu’il va être très bon, il a beau­coup de talent. C’est la première fois que je le vois jouer cette semaine, je ne le connais­sais pas, mais ce que je vois, c’est que c’est un grand talent. »