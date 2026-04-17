Impressionnant ce vendredi pour écarter Lorenzo Musetti en quarts de finale de l’ATP 500 de Barcelone, Arthur Fils, qui va disputer sa troisième demi‐finale de la saison après Doha et Miami, va également découvrir ce samedi le nouveau phénomène du tennis espagnol : Rafael Jodar, 19 ans seulement et déjà assuré d’être au minimum 42e mondial à l’issue du tournoi.
Lui aussi bluffant de facilité lors de sa victoire face au 24e mondial, Cameron Norrie (6−3, 6–2, en 1h10), la Madrilène fait déjà beaucoup parler de lui sur le circuit, notamment grâce à une qualité de frappe de frappe assez exceptionnelle.
Interrogé au sujet de son futur adversaire en conférence de presse d’après match, Arthur s’est dit impressionné par le vivier du tennis espagnol.
Ha hablado Fils de Rafa Jódar antes de enfrentarse a él.— José Morón (@jmgmoron) April 17, 2026
Está flipando con él.
🗣️ « No sé qué está pasando en España ahora, pero tienen un montón de talentos jóvenes. Primero Carlos, y cuando Alcaraz no está aquí, viene un niño como Jódar, que está golpeando la bola increíble.… https://t.co/Ye5mSWfZuj pic.twitter.com/zxVttS7dI6
« Je ne sais pas ce qui se passe en Espagne en ce moment, mais ils ont un tas de jeunes talents. D’abord Carlos, et quand Alcaraz n’est pas là, arrive un gamin comme Jódar, qui frappe la balle de manière incroyable. C’est un bon gars. Je pense qu’il va être très bon, il a beaucoup de talent. C’est la première fois que je le vois jouer cette semaine, je ne le connaissais pas, mais ce que je vois, c’est que c’est un grand talent. »
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 20:54