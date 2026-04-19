Vainqueur de Jodar dans un duel de frappeurs sur l’ATP 500 de Barcelone, Arthur Fils va donc tenter de soulever le trophée ce dimanche après‐midi face à Andrey Rublev. Un trophée qui est une référence, surtout chez les terriens comme le prouve son palmarès assez unique.
En conférence de presse, le Tricolore a expliqué le travail qu’il avait mené avec son staff pour parvenir à être plus efficace, notamment concernant la charge émotionnelle.
« On a décidé avec mon staff que je devais rester tranquille même si on gagne. Pas trop d’émotions. Toute cette semaine, c’est ce qu’on a fait. Pas de très grosses célébrations. Ça gagne, puis on retourne au travail. Si on gagne le tournoi, c’est une célébration. Sinon, c’est tout. Je pense que c’est pas mal comme ça. Ça me permet de garder beaucoup d’influx nerveux. Et d’être prêt pour les derniers matches de la semaine. »
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 08:51