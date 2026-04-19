Vainqueur de Jodar dans un duel de frap­peurs sur l’ATP 500 de Barcelone, Arthur Fils va donc tenter de soulever le trophée ce dimanche après‐midi face à Andrey Rublev. Un trophée qui est une réfé­rence, surtout chez les terriens comme le prouve son palmarès assez unique.

En confé­rence de presse, le Tricolore a expliqué le travail qu’il avait mené avec son staff pour parvenir à être plus effi­cace, notam­ment concer­nant la charge émotionnelle.

« On a décidé avec mon staff que je devais rester tran­quille même si on gagne. Pas trop d’émo­tions. Toute cette semaine, c’est ce qu’on a fait. Pas de très grosses célé­bra­tions. Ça gagne, puis on retourne au travail. Si on gagne le tournoi, c’est une célé­bra­tion. Sinon, c’est tout. Je pense que c’est pas mal comme ça. Ça me permet de garder beau­coup d’in­flux nerveux. Et d’être prêt pour les derniers matches de la semaine. »