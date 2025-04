S’il était passé tout proche d’une grosse victoire contre Carlos Alcaraz en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo la semaine dernière, Arthur Fils est apparu impuis­sant face à l’Espagnol en demi‐finales de l’ATP 500 de Barcelone samedi.

« Il a été bien meilleur que moi aujourd’hui, ça s’est sûr. À Monte‐Carlo, c’était 50/50 je trouve, là il a été bien meilleur, il a réussi à s’adapter. De toute façon le tennis est un sport d’adap­ta­tion, moi je n’ai pas réussi à le faire. Il ne m’a pas forcé­ment plus impres­sionné, il a mieux géré toutes les condi­tions du match, du début à la fin. À la fin, je me disais qu’en mettant un peu plus de balles dans le terrain, je pouvais le gêner mais c’est parti dans la bâche. Compliqué », a réagi le numéro 1 fran­çais dans des propos relayés par L’Equipe.