Facile vain­queur du local Pedro Martinez (6−3, 6–2) ce mercredi, Arthur Fils vient d’at­teindre pour la deuxième année consé­cu­tive les quarts de finale de l’ATP 500 de Barcelone.

En confé­rence de presse d’après match, le 14e joueur mondial est revenu sur son statut de numéro un fran­çais. Une place occupée depuis son quart de finale à Indian Wells.

« Vous savez, le top 10 est très… très diffi­cile, très exigeant. Je pense que Humbert était assez proche. Nous avons eu beau­coup de grands joueurs dans le passé, beau­coup d’entre eux étaient dans le top 10 et se sont battus pour les titres majeurs. Ces deux ou trois dernières années, cela a été un peu plus diffi­cile, mais je pense que nous sommes en train de revenir. Il y a Humbert qui joue incroya­ble­ment bien, Mpetshi Perricard qui joue très bien…. J’essaie de remonter dans le clas­se­ment et je pense que ça se passe bien. Mais vous savez, j’ai encore dix ans devant moi, donc je ne suis pas pressé. Le fait d’être le numéro un fran­çais ne me donne ni plus de pres­sion, ni plus de plaisir. En France, on me pose beau­coup de ques­tions, mais je dis toujours que ce n’est pas mon but d’être le numéro un fran­çais. Si je suis numéro deux fran­çais, mais que je suis dans le top 10 mondial, c’est très bien, je m’en fiche. Mon objectif est simple­ment de grimper de plus en plus haut dans le clas­se­ment. Être numéro un en France et numéro dix dans le monde, ça ne change pas grand‐chose pour moi. »

Pour rallier le dernier carré en Catalogne, Arthur Fils devra se défaire du vain­queur du duel entre Sebastian Korda et Stefanos Tsitsipas.