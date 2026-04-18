Après sa victoire très auto­ri­taire face à Lorenzo Musetti, Arthur Fils a vrai­ment dû s’employer pour faire céder le nouveau prodige du tennis espa­gnol, Rafael Jodar, ce samedi, en demi‐finales de l’ATP 500 de Barcelone.

Mené d’un set et pas loin d’être breaké au début du deuxième, le Français a imposé toute sa puis­sance et sa force mentale pour retourner la situa­tion face à un joueur à la qualité de frappe tout simple­ment impres­sion­nante : 3–6, 6–3, 6–2, en 1h50.

Promis à un grand avenir, le jeune espa­gnol de 19 ans a logi­que­ment été féli­cité par Arthur, qui affron­tera Andrey Rublev ce dimanche pour un quatrième titre en carrière.

« À la télé­vi­sion, on ne se rend pas vrai­ment compte de la puis­sance de ses frappes. La balle file à toute vitesse, c’est une balle très puis­sante. Il m’a fallu au moins un set pour m’ha­bi­tuer à son niveau et à sa qualité de frappe, mais je suis parvenu à terminer très fort. Mais il va être très pénible à jouer dans les années à venir. Concernant la finale de demain (dimanche), ce sera un match diffé­rent, spécial car on peut gagner plein de matchs dans la saison tout en rempor­tant aucun titre. Rublev est un grand cham­pion, nous nous sommes déjà joués plusieurs fois et ce sera très difficile. »