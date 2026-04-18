Après sa victoire très autoritaire face à Lorenzo Musetti, Arthur Fils a vraiment dû s’employer pour faire céder le nouveau prodige du tennis espagnol, Rafael Jodar, ce samedi, en demi‐finales de l’ATP 500 de Barcelone.
Mené d’un set et pas loin d’être breaké au début du deuxième, le Français a imposé toute sa puissance et sa force mentale pour retourner la situation face à un joueur à la qualité de frappe tout simplement impressionnante : 3–6, 6–3, 6–2, en 1h50.
Promis à un grand avenir, le jeune espagnol de 19 ans a logiquement été félicité par Arthur, qui affrontera Andrey Rublev ce dimanche pour un quatrième titre en carrière.
« À la télévision, on ne se rend pas vraiment compte de la puissance de ses frappes. La balle file à toute vitesse, c’est une balle très puissante. Il m’a fallu au moins un set pour m’habituer à son niveau et à sa qualité de frappe, mais je suis parvenu à terminer très fort. Mais il va être très pénible à jouer dans les années à venir. Concernant la finale de demain (dimanche), ce sera un match différent, spécial car on peut gagner plein de matchs dans la saison tout en remportant aucun titre. Rublev est un grand champion, nous nous sommes déjà joués plusieurs fois et ce sera très difficile. »
Publié le samedi 18 avril 2026 à 18:39