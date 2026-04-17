En faisant le choix de sauter le Masters 1000 de Monte‐Carlo pour mieux se préparer pour la terre battue et l’ATP 500 de Barcelone, Arthur Fils a eu le nez creux.

Sur la lancée de son excellent début de saison (fina­liste à Doha, demi‐finaliste à Miami), le Français a fait forte impres­sion ce vendredi en Catalogne en domi­nant tota­le­ment Lorenzo Musetti, à l’oc­ca­sion des quarts de finale : 6–3, 6–4, en 1h15, sans concéder la moindre balle de break.

Une véri­table démons­tra­tion de force face au 9e joueur mondial et sur laquelle le nouveau protégé de Goran Ivanisevic est revenue en inter­view d’après match.

« Tout le monde m’at­tend avec un gros service et un gros coup droit mais je suis aussi capable de jouer pendant des heures en revers sans faire une faute. Mais je suis surtout content parce que j’ai vrai­ment été solide du début à la fin. C’est dur d’af­fronter un joueur comme Lorenzo parce qu’il varie beau­coup, un coup avec du slice puis avec beau­coup de volume. De mon côté, j’ai essayé de prendre le jeu à compte grâce à mon coup droit, tout en restant très agressif, et cela a payé », a déclaré Arthur Fils, qui sera quoi­qu’il arrive favori ce samedi en demi‐finales, face au Britannique, Cameron Norrie, ou la pépite espa­gnole, Rafael Jodar.