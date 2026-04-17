En faisant le choix de sauter le Masters 1000 de Monte‐Carlo pour mieux se préparer pour la terre battue et l’ATP 500 de Barcelone, Arthur Fils a eu le nez creux.
Sur la lancée de son excellent début de saison (finaliste à Doha, demi‐finaliste à Miami), le Français a fait forte impression ce vendredi en Catalogne en dominant totalement Lorenzo Musetti, à l’occasion des quarts de finale : 6–3, 6–4, en 1h15, sans concéder la moindre balle de break.
Une véritable démonstration de force face au 9e joueur mondial et sur laquelle le nouveau protégé de Goran Ivanisevic est revenue en interview d’après match.
« Tout le monde m’attend avec un gros service et un gros coup droit mais je suis aussi capable de jouer pendant des heures en revers sans faire une faute. Mais je suis surtout content parce que j’ai vraiment été solide du début à la fin. C’est dur d’affronter un joueur comme Lorenzo parce qu’il varie beaucoup, un coup avec du slice puis avec beaucoup de volume. De mon côté, j’ai essayé de prendre le jeu à compte grâce à mon coup droit, tout en restant très agressif, et cela a payé », a déclaré Arthur Fils, qui sera quoiqu’il arrive favori ce samedi en demi‐finales, face au Britannique, Cameron Norrie, ou la pépite espagnole, Rafael Jodar.
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 17:58