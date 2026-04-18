Même si cela ne reste que des chiffres, il y a quand même des statis­tiques qui donnent le ton.

Vainqueur ce samedi de la nouvelle pépite du tennis espa­gnol, Rafael Jodar, en demi‐finales de l’ATP 500 de Barcelone, Arthur Fils est devenu, à 21 ans et 10 mois, le cinquième plus jeune joueur fran­çais de l’ère Open à atteindre la barre symbo­lique des 100 victoires en carrière.

Seuls Yannick Noah, Richard Gasquet, Fabrice Santoro et Henri Leconte ont fait mieux.

📊 Les plus jeunes fran­çais 🇫🇷 au moment de remporter leur 100e match sur le circuit ATP :

🇫🇷 Yannick Noah : 20 ans et 266 jours

🇫🇷 Richard Gasquet : 20 ans et 322 jours

🇫🇷 Fabrice Santoro : 21 ans et 38 jours

🇫🇷 Henri Leconte : 21 ans et 124 jours

🇫🇷 Arthur Fils : 21 ans et 311… pic.twitter.com/JssuqOhWJ0 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 18, 2026

En très bonne compagnie.