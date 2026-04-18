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Arthur Fils intègre un cercle très fermé du tennis français

Par
Thomas S
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Même si cela ne reste que des chiffres, il y a quand même des statis­tiques qui donnent le ton. 

Vainqueur ce samedi de la nouvelle pépite du tennis espa­gnol, Rafael Jodar, en demi‐finales de l’ATP 500 de Barcelone, Arthur Fils est devenu, à 21 ans et 10 mois, le cinquième plus jeune joueur fran­çais de l’ère Open à atteindre la barre symbo­lique des 100 victoires en carrière. 

Seuls Yannick Noah, Richard Gasquet, Fabrice Santoro et Henri Leconte ont fait mieux. 

En très bonne compagnie. 

Publié le samedi 18 avril 2026 à 19:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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