Même si cela ne reste que des chiffres, il y a quand même des statistiques qui donnent le ton.
Vainqueur ce samedi de la nouvelle pépite du tennis espagnol, Rafael Jodar, en demi‐finales de l’ATP 500 de Barcelone, Arthur Fils est devenu, à 21 ans et 10 mois, le cinquième plus jeune joueur français de l’ère Open à atteindre la barre symbolique des 100 victoires en carrière.
Seuls Yannick Noah, Richard Gasquet, Fabrice Santoro et Henri Leconte ont fait mieux.
📊 Les plus jeunes français 🇫🇷 au moment de remporter leur 100e match sur le circuit ATP :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) April 18, 2026
🇫🇷 Yannick Noah : 20 ans et 266 jours
🇫🇷 Richard Gasquet : 20 ans et 322 jours
🇫🇷 Fabrice Santoro : 21 ans et 38 jours
🇫🇷 Henri Leconte : 21 ans et 124 jours
🇫🇷 Arthur Fils : 21 ans et 311… pic.twitter.com/JssuqOhWJ0
En très bonne compagnie.
Publié le samedi 18 avril 2026 à 19:30