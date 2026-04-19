Jusqu’à ce dimanche 19 avril 2026, un seul joueur fran­çais avait réussi l’ex­ploit de s’im­poser sur le mythique tournoi de Barcelone, depuis sa créa­tion en 1953.

Thierry Tulasne, vain­queur en 1985 après une finale épique face à Mats Wilander, a donc un succes­seur. Et il se nomme Arthur Fils. Rien que d’écrire ses quelques lignes montre toute l’étendue de la perfor­mance réalisée par le jeune fran­çais de 21 ans lors de cette semaine en Catalogne.

Passé tout proche d’une élimi­na­tion d’en­trée face à son compa­triote, Terence Atmane, en sauvant deux balles de match, le protégé de Goran Ivanisevic a décroché ce dimanche le quatrième titre de sa carrière en six finales, et déjà le troi­sième en ATP 500 après Hambourg et Tokyo en 2024.

Opposé au 15e mondial, Andrey Rublev, qui dispu­tait de son côté sa 29e finale sur le circuit prin­cipal, Arthur, pour­tant breaké d’en­trée et mené 2–0, n’a jamais paniqué avant de détruire petit à petit le jeu de son adver­saire, souvent dépassé par la puis­sance du Parisien, et de tout simple­ment lui infliger six jeux d’affilée.

Malgré un petit couac en fin de deuxième manche où il a été poussé au tie‐break après avoir mené 5–2 et obtenu trois balles de match de suite sur le service du Russe, Arthur finis­sait par s’im­poser, presque logi­que­ment tant sa supé­rio­rité a sauté aux yeux : 6–2, 7–6(2), en 1h40 de jeu.

KING ARTHUR I OF BARCELONA 🇫🇷🤴@ArthurFils domi­nates Rublev 6–2 7–6 to clinch his fourth ATP title !#BCNOpenBS pic.twitter.com/6wT3jEpb0u — Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2026

Il confirme ainsi son excellent retour à la compé­ti­tion entamé lors du tournoi de Montpellier en février dernier après huit mois d’ab­sence suite à une frac­ture de fatigue au dos. Un contre­temps fina­le­ment béné­fique pour le nouveau 25e joueur mondial, qui a pris le temps de s’af­finer, de peau­finer son jeu, le tout enrobé d’une nouvelle menta­lité, celle d’un gagnant, d’un travailleur acharné qui n’a qu’un seul objectif : tutoyer les sommets du tennis mondial.

Une excel­lente nouvelle à un peu plus d’un mois du début de Roland‐Garros…