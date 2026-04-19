Jusqu’à ce dimanche 19 avril 2026, un seul joueur français avait réussi l’exploit de s’imposer sur le mythique tournoi de Barcelone, depuis sa création en 1953.
Thierry Tulasne, vainqueur en 1985 après une finale épique face à Mats Wilander, a donc un successeur. Et il se nomme Arthur Fils. Rien que d’écrire ses quelques lignes montre toute l’étendue de la performance réalisée par le jeune français de 21 ans lors de cette semaine en Catalogne.
Passé tout proche d’une élimination d’entrée face à son compatriote, Terence Atmane, en sauvant deux balles de match, le protégé de Goran Ivanisevic a décroché ce dimanche le quatrième titre de sa carrière en six finales, et déjà le troisième en ATP 500 après Hambourg et Tokyo en 2024.
Opposé au 15e mondial, Andrey Rublev, qui disputait de son côté sa 29e finale sur le circuit principal, Arthur, pourtant breaké d’entrée et mené 2–0, n’a jamais paniqué avant de détruire petit à petit le jeu de son adversaire, souvent dépassé par la puissance du Parisien, et de tout simplement lui infliger six jeux d’affilée.
Malgré un petit couac en fin de deuxième manche où il a été poussé au tie‐break après avoir mené 5–2 et obtenu trois balles de match de suite sur le service du Russe, Arthur finissait par s’imposer, presque logiquement tant sa supériorité a sauté aux yeux : 6–2, 7–6(2), en 1h40 de jeu.
KING ARTHUR I OF BARCELONA 🇫🇷🤴@ArthurFils dominates Rublev 6–2 7–6 to clinch his fourth ATP title !#BCNOpenBS pic.twitter.com/6wT3jEpb0u— Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2026
Il confirme ainsi son excellent retour à la compétition entamé lors du tournoi de Montpellier en février dernier après huit mois d’absence suite à une fracture de fatigue au dos. Un contretemps finalement bénéfique pour le nouveau 25e joueur mondial, qui a pris le temps de s’affiner, de peaufiner son jeu, le tout enrobé d’une nouvelle mentalité, celle d’un gagnant, d’un travailleur acharné qui n’a qu’un seul objectif : tutoyer les sommets du tennis mondial.
Une excellente nouvelle à un peu plus d’un mois du début de Roland‐Garros…
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 17:52