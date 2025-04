En grande forme ces dernières semaines, Arthur Fils s’est imposé contre Pedro Martinez (6−3, 6–2) ce mercredi pour devenir le troi­sième joueur masculin au 21e siècle à atteindre plusieurs fois les quarts de finale à Barcelone avant 21 ans.

Les derniers sur la liste étaient… Rafaël Nadal et Carlos Alcaraz !

Allez Arthur 🇫🇷



Arthur Fils becomes the third man this century to reach multiple Barcelona quarter‐finals before turning 21 after Nadal and Alcaraz !#BCNOpenBS pic.twitter.com/xwZecqA7X1