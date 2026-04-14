Après avoir décidé de sauter le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Arthur Fils commence sa tournée sur terre battue cette semaine à Barcelone, où il a expliqué sa stratégie aux journalistes présents sur place.
« J’ai très bien joué sur le circuit américain, surtout à Miami. Après la demi‐finale à Miami, nous avons décidé qu’il valait peut‐être mieux faire l’impasse sur Monte‐Carlo pour nous préparer à 100 % pour la tournée sur terre battue. Je n’avais que deux ou trois jours pour me préparer à jouer à Monte‐Carlo, je n’avais aucune réelle chance d’être compétitif. Surtout que je devais aller à Munich voir un médecin pour vérifier que tout allait bien, puis revenir. Nous avons donc décidé qu’il valait peut‐être mieux prendre un peu de temps, faire une semaine ou dix jours d’entraînement intensif, puis être prêt à jouer ici. J’ai vu le médecin et tout va parfaitement bien », a déclaré le 30e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.
Au premier tour, le Français de 21 ans affrontera son compatriote Terence Atmane (41e mondial).
Publié le mardi 14 avril 2026 à 09:55