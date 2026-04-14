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Arthur Fils s’ex­plique : « En rentrant de Miami, j’ai dû aller à Munich pour voir un médecin… »

Par
Baptiste Mulatier
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Après avoir décidé de sauter le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Arthur Fils commence sa tournée sur terre battue cette semaine à Barcelone, où il a expliqué sa stra­tégie aux jour­na­listes présents sur place. 

« J’ai très bien joué sur le circuit améri­cain, surtout à Miami. Après la demi‐finale à Miami, nous avons décidé qu’il valait peut‐être mieux faire l’im­passe sur Monte‐Carlo pour nous préparer à 100 % pour la tournée sur terre battue. Je n’avais que deux ou trois jours pour me préparer à jouer à Monte‐Carlo, je n’avais aucune réelle chance d’être compé­titif. Surtout que je devais aller à Munich voir un médecin pour véri­fier que tout allait bien, puis revenir. Nous avons donc décidé qu’il valait peut‐être mieux prendre un peu de temps, faire une semaine ou dix jours d’entraînement intensif, puis être prêt à jouer ici. J’ai vu le médecin et tout va parfai­te­ment bien », a déclaré le 30e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

Au premier tour, le Français de 21 ans affron­tera son compa­triote Terence Atmane (41e mondial). 

Publié le mardi 14 avril 2026 à 09:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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