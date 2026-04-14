Après avoir décidé de sauter le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Arthur Fils commence sa tournée sur terre battue cette semaine à Barcelone, où il a expliqué sa stra­tégie aux jour­na­listes présents sur place.

« J’ai très bien joué sur le circuit améri­cain, surtout à Miami. Après la demi‐finale à Miami, nous avons décidé qu’il valait peut‐être mieux faire l’im­passe sur Monte‐Carlo pour nous préparer à 100 % pour la tournée sur terre battue. Je n’avais que deux ou trois jours pour me préparer à jouer à Monte‐Carlo, je n’avais aucune réelle chance d’être compé­titif. Surtout que je devais aller à Munich voir un médecin pour véri­fier que tout allait bien, puis revenir. Nous avons donc décidé qu’il valait peut‐être mieux prendre un peu de temps, faire une semaine ou dix jours d’entraînement intensif, puis être prêt à jouer ici. J’ai vu le médecin et tout va parfai­te­ment bien », a déclaré le 30e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

Au premier tour, le Français de 21 ans affron­tera son compa­triote Terence Atmane (41e mondial).