Lors de son passage en conférence de presse après sa victoire en demi‐finales de l’ATP 500 de Barcelone contre l’espoir espagnol, Rafael Jodar, Arthur Fils a forcément été beaucoup questionné au sujet du local, qui commence à faire parler de lui malgré la forte présence médiatique de Carlos Alcaraz.
À ce propos, un journaliste n’a pas hésité à demander au joueur français les différences entre les deux joueurs. Et il en a profité pour faire un peu d’humour. Extraits.
Question. Quelles sont les différences entre Rafa et Carlos Alcaraz ?
Arthur Fils : Quelques titres du Grand Chelem, par exemple ? Blague à part, Carlos est déjà à ce niveau depuis trois, quatre, cinq ans et il a énormément d’expérience. Et si l’on parle uniquement du jeu, Carlos sait varier et modifier beaucoup de choses pendant le match. Rafa est un peu différent. Il est encore jeune, mais il joue un tennis vraiment, vraiment très bon. Si je dois faire une comparaison, je dirais que Rafa me rappelle davantage Jannik Sinner : il frappe très fort en fond de court des deux côtés et cherche souvent la ligne de fond. Je dirais donc qu’il ressemble plus à ce type de joueur qu’à Carlos.
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 14:22