Lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire en demi‐finales de l’ATP 500 de Barcelone contre l’es­poir espa­gnol, Rafael Jodar, Arthur Fils a forcé­ment été beau­coup ques­tionné au sujet du local, qui commence à faire parler de lui malgré la forte présence média­tique de Carlos Alcaraz.

À ce propos, un jour­na­liste n’a pas hésité à demander au joueur fran­çais les diffé­rences entre les deux joueurs. Et il en a profité pour faire un peu d’hu­mour. Extraits.

Question. Quelles sont les diffé­rences entre Rafa et Carlos Alcaraz ?

Arthur Fils : Quelques titres du Grand Chelem, par exemple ? Blague à part, Carlos est déjà à ce niveau depuis trois, quatre, cinq ans et il a énor­mé­ment d’expérience. Et si l’on parle unique­ment du jeu, Carlos sait varier et modi­fier beau­coup de choses pendant le match. Rafa est un peu diffé­rent. Il est encore jeune, mais il joue un tennis vrai­ment, vrai­ment très bon. Si je dois faire une compa­raison, je dirais que Rafa me rappelle davan­tage Jannik Sinner : il frappe très fort en fond de court des deux côtés et cherche souvent la ligne de fond. Je dirais donc qu’il ressemble plus à ce type de joueur qu’à Carlos.