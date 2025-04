On le sait, l’ap­pétit vient en mangeant et Holger ne semble pas du tout rassasié.

« Je sens que ce tournoi pour­rait être très impor­tant pour moi, car j’ai beau­coup progressé tacti­que­ment et j’ai géré les diffi­cultés de manière fantas­tique au fil de plusieurs matchs. Je pense avoir progressé en termes de matu­rité et d’in­tel­li­gence sur le court, ce qui me donne beau­coup de confiance pour les prochains tour­nois. Nous sommes dans une phase passion­nante de la saison, avec de grands événe­ments chaque semaine, et si je main­tiens ce niveau, je serai un préten­dant à la victoire à Madrid. Cette semaine me donne de nouveaux objec­tifs et une grande moti­va­tion pour les atteindre »