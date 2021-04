Félix Auger‐Aliassime a réalisé une très belle perfor­mance ce jeudi avec une victoire 6–2, 6–3 contre son ami et compa­triote Denis Shapovalov, en huitièmes de finale du tournoi de Barcelone. En confé­rence de presse d’après match, il s’est exprimé sur ce deuxième succès consé­cutif : « C’est l’une des meilleures victoires de l’année. Denis est un grand joueur. Je me sens très bien, confiant. J’espère pouvoir conti­nuer comme ça pour le reste du tournoi. »



De plus, le Canadien réalise un très beau parcours à Barcelone sans son nouveau coach Toni Nadal, qui ne sera avec lui que dans les grands tournois.

« Travailler avec Toni Nadal m’aide à élever mon niveau et ma confiance. J’espère pouvoir apprendre beau­coup de lui. C’est bien de l’avoir à mes côtés. Pour l’ins­tant, il ne m’ac­com­pagne que dans les grands tour­nois : Grands Chelems et Masters 1000. »