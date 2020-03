Les informations circulent vite et l’organisation de l’ATP 500 de Barcelone (20 au 26 avril) a démenti la tenue du tournoi à huis clos. Cette information faisait suite à la publication d’un communiqué de presse de la fédération espagnole qui expliquait que tous les tournois sur son sol devaient avoir lieu à huis clos jusqu’à nouvel ordre. Autrement dit, la tenue du tournoi évoluera en fonction de la crise sanitaire du coronavirus.

This is not true. Please don’t belive any news about the tournament that aren’t coming from us. https://t.co/WAdjf5GW2s

— Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) March 11, 2020