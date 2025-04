Pour venir à bout de Carlos Alcaraz en finale de l’ATP 500 de Barcelone, Holger Rune a avoué avoir « essayé de jouer comme Djokovic en finale des Jeux Olympiques. » Une stra­tégie ambi­tieuse et plus que payante selon le jour­na­liste Benoît Maylin.

🗣️ Holger Rune : « Essayons de jouer comme Djokovic en finale des Jeux Olympiques, et de le faire jouer beau­coup de balles. »



Facile à dire.

Très diffi­cile à faire.

Surtout contre Alcaraz.

Et pour­tant, le Danois a fait une Novak, indé­bor­dable et décisif sur les points impor­tants.