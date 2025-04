Invité d’hon­neur de l’ATP 500 de Barcelone, Bjorn Borg, légende absolue du tennis, a bien voulu accorder un entre­tien à nos confrères de Mundo Deportivo. L’ancien numéro un mondial a dévoilé une anec­dote crous­tillante sur sa rela­tion avec son fils, Leo, lui aussi joueur profes­sionnel, actuel 496e mondial.

« Notre fils joue bien au tennis, il voyage beau­coup. Je lui ai dit : ‘As‐tu des ques­tions ? Tu peux toujours venir me voir et me demander n’im­porte quoi. Et il m’a dit : ‘Tu ne comprends rien au tennis’. Eh bien, merci beau­coup. Mais tu peux toujours venir me voir. Il a une bonne équipe qui voyage avec lui. Et je suis là chaque fois qu’il le souhaite ou qu’il a besoin de moi. »

Invité sur les quali­fi­ca­tions du tournoi catalan, Leo s’est incliné dès le premier tour face à Jacob Fearnley (7−5, 7–6).