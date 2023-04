Grâce à sa victoire sur Ilya Ivashka (6−2, 6–3), le 79e joueur mondial Nuno Borges s’offre le droit d’af­fronter le tenant du titre Carlos Alcaraz au 2e tour de l’ATP 500 de Barcelone. Et il le connaît déjà plutôt bien car il s’était entraîné avec lui il y a quelques années.

« Je l’ai vu évoluer au fil des ans, car il a joué plusieurs fois au Portugal, et c’est très exci­tant de l’af­fronter. Je sais qu’il va se donner à fond, il faudra donc que je donne le meilleur de moi‐même pour avoir une chance. J’essaierai de profiter de l’am­biance. Je joue un excellent tennis, je me sens bien sur la terre battue en ce moment et je veux conti­nuer à construire sur ces bonnes sensa­tions. Lorsque je l’ai rencontré à Martos, en 2019. Il avait 16 ans et un physique impres­sion­nant pour son âge. Nous avons joué et il a frappé la balle de manière incroyable. On pouvait déjà sentir ce qu’il allait devenir. »