Défait par un excellent Holger Rune en finale de l’ATP 500 de Barcelone (7−6, 6–2), Carlos Alcaraz n’en perd pas sa classe. Malgré un scénario frus­trant, avec un adduc­teur touché dans le second set, le Murcien a rendu un bel hommage à son bour­reau du jour qu’il côtoie depuis les caté­go­ries juniors.

‘We’ve been seeing each other since 12 years old, I’m just really happy to see how far we’ve come toge­ther’ 🥹@carlosalcaraz keeps it real and classy with @holgerrune2003.#BCNOpenBS pic.twitter.com/hYf6OkajTw