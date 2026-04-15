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Carlos Alcaraz, après sa victoire au premier tour : « Il ne m’a pas vrai­ment surpris, à vrai dire »

Par
Baptiste Mulatier
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Deux jours après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a battu le qualifié finlan­dais, Otto Virtanen, au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone (6−4, 6–2).

Dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire, l’Espagnol n’a pas tari d’éloges à l’égard de son adver­saire de 24 ans, 130e mondial, qu’il connais­sait visi­ble­ment assez bien. 

« Il ne m’a pas vrai­ment surpris, à vrai dire. Je sais que c’est un super joueur, mais c’est un joueur rapide, fougueux. Je pense qu’il a davan­tage grandi en jouant sur ces surfaces et qu’il a peut‐être un peu de mal sur terre battue. Mais c’est vrai que je l’ai beau­coup suivi. Je pense qu’il est plus habitué à jouer des Challengers et autres, mais c’est vrai que j’ai toujours gardé un œil sur Otto vu les résul­tats qu’il a obtenus, qui sont très bons. Donc ça ne me surprend pas et je suis sûr qu’il va conti­nuer à progresser. »

A noter qu’en huitièmes de finale, Carlos Alcaraz affron­tera Tomas Machac (47e mondial). 

Publié le mercredi 15 avril 2026 à 12:06

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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