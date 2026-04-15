Deux jours après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a battu le qualifié finlan­dais, Otto Virtanen, au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone (6−4, 6–2).

Dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire, l’Espagnol n’a pas tari d’éloges à l’égard de son adver­saire de 24 ans, 130e mondial, qu’il connais­sait visi­ble­ment assez bien.

« Il ne m’a pas vrai­ment surpris, à vrai dire. Je sais que c’est un super joueur, mais c’est un joueur rapide, fougueux. Je pense qu’il a davan­tage grandi en jouant sur ces surfaces et qu’il a peut‐être un peu de mal sur terre battue. Mais c’est vrai que je l’ai beau­coup suivi. Je pense qu’il est plus habitué à jouer des Challengers et autres, mais c’est vrai que j’ai toujours gardé un œil sur Otto vu les résul­tats qu’il a obtenus, qui sont très bons. Donc ça ne me surprend pas et je suis sûr qu’il va conti­nuer à progresser. »

A noter qu’en huitièmes de finale, Carlos Alcaraz affron­tera Tomas Machac (47e mondial).