Deux jours après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a battu le qualifié finlandais, Otto Virtanen, au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone (6−4, 6–2).
Dans des propos relayés par Punto de Break après sa victoire, l’Espagnol n’a pas tari d’éloges à l’égard de son adversaire de 24 ans, 130e mondial, qu’il connaissait visiblement assez bien.
« Il ne m’a pas vraiment surpris, à vrai dire. Je sais que c’est un super joueur, mais c’est un joueur rapide, fougueux. Je pense qu’il a davantage grandi en jouant sur ces surfaces et qu’il a peut‐être un peu de mal sur terre battue. Mais c’est vrai que je l’ai beaucoup suivi. Je pense qu’il est plus habitué à jouer des Challengers et autres, mais c’est vrai que j’ai toujours gardé un œil sur Otto vu les résultats qu’il a obtenus, qui sont très bons. Donc ça ne me surprend pas et je suis sûr qu’il va continuer à progresser. »
A noter qu’en huitièmes de finale, Carlos Alcaraz affrontera Tomas Machac (47e mondial).
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 12:06