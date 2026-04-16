Touché au poignet droit lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone mardi face à Otto Virtanen (6−4, 6–2), deux jours après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour son huitième de finale contre Tomas Machac en Catalogne.

Après avoir confirmé que la bles­sure était « un peu plus sérieuse que ce que tout le monde atten­dait « , l’Espagnol a expliqué avoir choisi la prudence, suite à ce diag­nostic plus inquié­tant qu’il ne l’imaginait.

« Comme je l’ai déjà dit, je m’en tiens à mes propos : c’est une situa­tion que je pensais avoir déjà vécue aupa­ra­vant et qui n’allait pas s’aggraver, ce n’étaient que des gênes liées à l’effort de toute la semaine, mais j’ai vu les résul­tats des examens et c’est une bles­sure un peu plus grave que ce à quoi nous nous atten­dions tous et, à vrai dire, comme je l’ai déjà dit, je dois fina­le­ment écouter mon corps, écouter ce qui est le mieux pour moi et ce qui n’aura pas de réper­cus­sions sur mon avenir. »