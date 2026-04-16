Touché au poignet droit lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone mardi face à Otto Virtanen (6−4, 6–2), deux jours après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour son huitième de finale contre Tomas Machac en Catalogne.
Après avoir confirmé que la blessure était « un peu plus sérieuse que ce que tout le monde attendait « , l’Espagnol a expliqué avoir choisi la prudence, suite à ce diagnostic plus inquiétant qu’il ne l’imaginait.
« Comme je l’ai déjà dit, je m’en tiens à mes propos : c’est une situation que je pensais avoir déjà vécue auparavant et qui n’allait pas s’aggraver, ce n’étaient que des gênes liées à l’effort de toute la semaine, mais j’ai vu les résultats des examens et c’est une blessure un peu plus grave que ce à quoi nous nous attendions tous et, à vrai dire, comme je l’ai déjà dit, je dois finalement écouter mon corps, écouter ce qui est le mieux pour moi et ce qui n’aura pas de répercussions sur mon avenir. »
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 14:04