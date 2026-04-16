Accueil ATP ATP - Barcelone

Carlos Alcaraz, après son forfait : « C’est une situa­tion que je pensais avoir déjà vécue, mais je dois fina­le­ment écouter mon corps… »

Par
Baptiste Mulatier
-
931
Screenshot

Touché au poignet droit lors de sa victoire au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone mardi face à Otto Virtanen (6−4, 6–2), deux jours après sa défaite contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a déclaré forfait pour son huitième de finale contre Tomas Machac en Catalogne.

Après avoir confirmé que la bles­sure était « un peu plus sérieuse que ce que tout le monde atten­dait « , l’Espagnol a expliqué avoir choisi la prudence, suite à ce diag­nostic plus inquié­tant qu’il ne l’imaginait.

« Comme je l’ai déjà dit, je m’en tiens à mes propos : c’est une situa­tion que je pensais avoir déjà vécue aupa­ra­vant et qui n’allait pas s’aggraver, ce n’étaient que des gênes liées à l’effort de toute la semaine, mais j’ai vu les résul­tats des examens et c’est une bles­sure un peu plus grave que ce à quoi nous nous atten­dions tous et, à vrai dire, comme je l’ai déjà dit, je dois fina­le­ment écouter mon corps, écouter ce qui est le mieux pour moi et ce qui n’aura pas de réper­cus­sions sur mon avenir. »

Publié le jeudi 16 avril 2026 à 14:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥