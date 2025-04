Vainqueur facile d’Arthur Fils (6−2, 6–4), Carlos aura un vrai test face à Holger Rune qui a déroulé toute la semaine. L’Espagnol sait aussi qu’il aura comme d’ha­bi­tude un soutien incon­di­tionnel des suppor­ters comme c’est d’ailleurs souvent aussi le cas quand il joue en dehors de son pays.

« Partout où je vais, j’ai la chance d’avoir un soutien immense. J’ai beau­coup de chance pour ça, à chaque entraî­ne­ment, partout dans le monde, il y a une foule impor­tante. En fait, je n’ai pas le temps de décro­cher. Il y a des matchs où je baisse l’in­ten­sité, mais les suppor­ters m’aident vrai­ment à inverser la tendance, et je dois main­tenir mon rythme tout au long du match. Ici, à Barcelone, j’y parviens toujours. La terre battue me manquait, elle m’aide vrai­ment à prendre confiance. J’aime beau­coup jouer devant ma famille et mes amis. J’essaie simple­ment de passer du bon temps, d’ap­prendre à m’amé­liorer et de revenir sur le court avec plaisir. »