L’image a fait le tour des réseaux sociaux.

Lorsque Jannik Sinner a sauté dans la piscine du Monte‐Carlo Country Club dimanche pour célé­brer son titre et sa victoire contre Carlos Alcaraz, ce dernier a assisté à la scène, qu’il a même filmée avec son téléphone.

En confé­rence de presse à Barcelone lundi, où il va enchaîner cette semaine et tenter de reprendre la première place mondiale, l’Espagnol s’est exprimé sur sa rela­tion avec son rival, en racon­tant notam­ment ce moment spécial sur le Rocher.

« En vérité, Jannik et moi avons une très bonne rela­tion. Évidemment, nous ne sommes pas très proches, nous n’allons pas dîner ensemble, nous ne mangeons pas ensemble, mais je pense que la rela­tion que nous avons en dehors du court est très bonne. Je pense que les gens autour de lui sont des personnes formi­dables. Lui‐même l’est aussi. Au‐delà de ce que nous pouvons faire ou de ce pour quoi nous nous battons sur le court, je pense que notre façon d’être en dehors ne chan­gera pas. Et je pense que cela se voit dans le respect que nous avons l’un pour l’autre. Dimanche juste­ment, je me rendais dans ma chambre quand je l’ai vu sauter dans la piscine. Je suis resté là pour observer ce moment et le garder en mémoire. En vérité, c’est de l’admiration que j’ai pour lui. Et je pense que c’est aussi une très bonne façon de montrer au monde que même si nous avons une belle riva­lité sur le court, même si nous nous battons pour les mêmes choses, nous pouvons être des gens bien et avoir une très bonne rela­tion en dehors du court. »

😅 Carlos Alcaraz lo tiene claro en el Trofeo Conde de Godó @bcnopenbs : « No voy a echar de menos a Sinner esta semana »



👏 « Tenemos una muy buena rela­ción. Tiene una gente alre­dedor que son bellí­simas personas. Él mismo también lo es » pic.twitter.com/7QBlXqhnHF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 13, 2026

A noter que Carlos Alcaraz fera son entrée en lice ce mardi en Catalogne face au qualifié finlan­dais Otto Virtanen (130e mondial).