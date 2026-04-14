L’image a fait le tour des réseaux sociaux.
Lorsque Jannik Sinner a sauté dans la piscine du Monte‐Carlo Country Club dimanche pour célébrer son titre et sa victoire contre Carlos Alcaraz, ce dernier a assisté à la scène, qu’il a même filmée avec son téléphone.
En conférence de presse à Barcelone lundi, où il va enchaîner cette semaine et tenter de reprendre la première place mondiale, l’Espagnol s’est exprimé sur sa relation avec son rival, en racontant notamment ce moment spécial sur le Rocher.
« En vérité, Jannik et moi avons une très bonne relation. Évidemment, nous ne sommes pas très proches, nous n’allons pas dîner ensemble, nous ne mangeons pas ensemble, mais je pense que la relation que nous avons en dehors du court est très bonne. Je pense que les gens autour de lui sont des personnes formidables. Lui‐même l’est aussi. Au‐delà de ce que nous pouvons faire ou de ce pour quoi nous nous battons sur le court, je pense que notre façon d’être en dehors ne changera pas. Et je pense que cela se voit dans le respect que nous avons l’un pour l’autre. Dimanche justement, je me rendais dans ma chambre quand je l’ai vu sauter dans la piscine. Je suis resté là pour observer ce moment et le garder en mémoire. En vérité, c’est de l’admiration que j’ai pour lui. Et je pense que c’est aussi une très bonne façon de montrer au monde que même si nous avons une belle rivalité sur le court, même si nous nous battons pour les mêmes choses, nous pouvons être des gens bien et avoir une très bonne relation en dehors du court. »
😅 Carlos Alcaraz lo tiene claro en el Trofeo Conde de Godó @bcnopenbs : « No voy a echar de menos a Sinner esta semana »— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 13, 2026
👏 « Tenemos una muy buena relación. Tiene una gente alrededor que son bellísimas personas. Él mismo también lo es » pic.twitter.com/7QBlXqhnHF
A noter que Carlos Alcaraz fera son entrée en lice ce mardi en Catalogne face au qualifié finlandais Otto Virtanen (130e mondial).
Publié le mardi 14 avril 2026 à 08:16