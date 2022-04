Après un stop à Monte‐Carlo assez surpre­nant, Carlos reprend sa marche en avant en impres­sion­nant toujours autant les observateurs.

Ce dimanche, il a encore dévoilé des nouvelles qualités notam­ment en demi‐finale le matin face à Alex de Minaur. En finale, face à son ami Carreno Busta, il a imposé sa toute puissance.

9ème mondial à 18 ans se pose main­te­nant la ques­tion de ses limites. Un sujet que l’Espagnol est loin d’avoir en tête.

« Les limites sont fixées par vous et je ne veux pas me fixer de limites. Je ne veux pas encore toucher le plafond. Je veux conti­nuer à jouer au niveau auquel je joue. Si je continue à affi­cher ce niveau, j’ai de nombreuses options pour conti­nuer à gagner, conti­nuer à avoir des oppor­tu­nités de battre les meilleurs. C’est ce que je recherche en ce moment, conti­nuer à m’amé­liorer et à prendre du plaisir sur la piste » a expliqué l’Espagnol.

Prochaine étape à Madrid du 1er au 8 Mai.