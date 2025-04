On le sait le président de l’ATP a des idées qui peuvent « nuire » au tennis alors qu’il veut bien faire. Pourtant depuis que certains masters1000 sont orga­nisés sur dix jours, l’en­semble des grandes stars du tour ont critiqué ce chan­ge­ment. Hier en confé­rence de presse, Carlos Alcaraz a donc fait encore passer un message alors qu’il vient de s’im­poser à Monaco dans un format tradi­tionnel d’une semaine.

🇪🇸 Carlos Alcaraz explains why, as a player, he prefers one‐week ATP Masters 1000s :



“The one‐week events are better. Some might think that during two‐week tour­na­ments you get rest days, but that’s not the case. You train, you have to mentally prepare for the match, plan for it…… pic.twitter.com/5P9JKJOEb2