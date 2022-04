Pablo Carreno Busta suit depuis un moment la progres­sion de son jeune compa­triote et ami, Carlos Alcaraz. Ce dimanche, ils se sont affrontés pour la première fois, en finale de l’ATP 500 de Barcelone. Et le plus jeune des deux, « Carlito », a large­ment pris le dessus.

PCB a livré une analyse inté­res­sante de sa défaite, inter­venue à l’issue d’une journée où les deux joueurs ont aussi dû jouer les demies. Et celle d’Alcaraz a duré près de 4 heures !

« Je le connais beau­coup et je savais comment le faire jouer, mais il montre que cette année il évolue à un très haut niveau. Ensuite, il faut mettre en pratique ce que l’on pense devoir faire et aujourd’hui, il a joué très fort depuis le fond du court et a enchaîné les coups gagnants à de nombreux endroits. C’était diffi­cile. Je devais être très précis pour pouvoir lui tenir tête. Avec mon revers, je n’étais pas du tout à l’aise et mon service ne m’a pas aidé non plus. (…) Il était très agressif. Peut‐être qu’é­tant plus fatigué, il a vu plus clai­re­ment comment jouer. C’était très diffi­cile de lui tenir tête, il était très précis. Il a 18 ans donc l’envie, l’en­thou­siasme et le physique pour bien récu­pérer. J’espère que nous nous affron­te­rons encore de nombreuses fois, notam­ment en finale », a expliqué Carreno Busta en confé­rence de presse.