L’Espagnol à qui l’on prête un mental un peu léger a contredit hier soir tous ses détrac­teurs en alignant 5 jeux de suite dans le dernier set pour l’emporter face à Diego Schwartzman : 6–4, 3–6, 7–5. Cette victoire confirme surtout que Pablo est un vrai outsider sur cette saison sur terre. Maintenant, il a un nouveau défi. Celui d’af­fronter Rafael Nadal. Et les chiffres ne sont pas très favo­rables avec 7 défaites en 7 duels dont 4 sur terre‐battue où Pablo a jamais vrai­ment exister. Pablo a conscience de la situa­tion et sait ce qu’il doit faire pour tenter de bous­culer son compa­triote : « Jouer Rafa quel que soit sa forme continue de repré­senter le match le plus diffi­cile que l’on puisse trouver sur terre battue. Je dois cher­cher à être agressif, comme j’ai déjà essayé de l’être la dernière fois que nous nous sommes rencon­trés au Masters 1000 de Paris‐Bercy l’année dernière. Cette fois‐là, j’étais très proche de le battre, c’est donc la voie à suivre. De toute façon, c’est clair face à Nadal si vous prenez l’ini­tia­tive, vous êtes mort ».