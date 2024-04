Casper a donc vaincu une malé­dic­tion en accro­chant à son palmarès un titre qui n’est pas un ATP250. Sa joie était donc double ce dimanche car il faut rajouter à cette nouveauté, celle de s’im­poser quelque part sur les terres de son idole. D’ailleurs, il a bien tenu à le préciser lors de sa confé­rence de presse.

« C’est un senti­ment incroyable, pouvoir gagner ce tournoi est quelque chose de spécial. J’ai grandi en regar­dant ce tournoi à la télé­vi­sion et c’était toujours une joie de voir Nadal, qui était le gars que j’ido­lâ­trais en gran­dis­sant, réussir ici. Il a gagné ce tournoi 12 fois, donc ça a toujours été une moti­va­tion et une inspi­ra­tion pour moi de venir ici. Soulever le trophée est un senti­ment fantas­tique, j’ai eu trois défaites en finale cette année, donc ça a été génial de pouvoir prendre ma revanche et pouvoir enfin remporter un titre. C’est une grande avancée dans ma carrière »