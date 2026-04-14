Absent près de six mois en raison d’une bles­sure au bras entre l’US Open en septembre dernier et son retour à la compé­ti­tion en février, Jack Draper connaît un nouveau coup dur.

Après avoir déclaré forfait à Monte‐Carlo, le Britannique enta­mait sa saison sur terre battue face à un adver­saire solide dès le premier tour de l’ATP 500 de Barcelone : l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (29e mondial), qui avait d’ailleurs pris un set à Carlos Alcaraz sur le Rocher la semaine précédente.

Mais alors qu’il était mené dans le troi­sième set (3−6, 6–3, 4–1), Draper a été contraint à l’abandon en raison d’une gêne au genou.

Le 28e joueur mondial, encore 4e en 2025, a pris la parole sur les réseaux sociaux.

« Cet abandon à Barcelone m’at­triste. J’ai fait de mon mieux ces derniers mois pour rester positif et donner le meilleur de moi‐même. Ça va prendre du temps, mais je vais m’en sortir. Merci pour tout votre soutien tout au long de cette épreuve ! »

Reste à savoir la gravité de cette nouvelle bles­sure de Jack Draper, censé défendre à Madrid la semaine prochaine (22 avril au 3 mai) les points de sa finale de l’an dernier…