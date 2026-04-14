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« Cet abandon m’at­triste car j’ai fait de mon mieux ces derniers mois pour rester positif et donner le meilleur de moi‐même. Ça va prendre du temps, mais je vais m’en sortir… », déclare Jack Draper

Par
Baptiste Mulatier
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Absent près de six mois en raison d’une bles­sure au bras entre l’US Open en septembre dernier et son retour à la compé­ti­tion en février, Jack Draper connaît un nouveau coup dur.

Après avoir déclaré forfait à Monte‐Carlo, le Britannique enta­mait sa saison sur terre battue face à un adver­saire solide dès le premier tour de l’ATP 500 de Barcelone : l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (29e mondial), qui avait d’ailleurs pris un set à Carlos Alcaraz sur le Rocher la semaine précédente.

Mais alors qu’il était mené dans le troi­sième set (3−6, 6–3, 4–1), Draper a été contraint à l’abandon en raison d’une gêne au genou.

Le 28e joueur mondial, encore 4e en 2025, a pris la parole sur les réseaux sociaux. 

« Cet abandon à Barcelone m’at­triste. J’ai fait de mon mieux ces derniers mois pour rester positif et donner le meilleur de moi‐même. Ça va prendre du temps, mais je vais m’en sortir. Merci pour tout votre soutien tout au long de cette épreuve ! »

Reste à savoir la gravité de cette nouvelle bles­sure de Jack Draper, censé défendre à Madrid la semaine prochaine (22 avril au 3 mai) les points de sa finale de l’an dernier…

Publié le mardi 14 avril 2026 à 13:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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