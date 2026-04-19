688e joueur mondial il y a un an, Rafael Jodar, fraî­che­ment battu par Arthur Fils en demi‐finales de l’ATP 500 de Barcelone, sera 42e ce lundi. Une progres­sion et une ascen­sion impres­sion­nantes pour ce joueur à la qualité de frappe exceptionnelle.

D’ailleurs, Arthur, juste après sa victoire face à l’Espagnol de 19 ans ce samedi, n’a pas manqué de féli­citer son adver­saire tout en lui prédi­sant un grand avenir.

Également inter­rogé à son sujet, l’an­cien 2e joueur mondial et consul­tant pour Eurosport, Alex Corretja, n’a pas tari d’éloges au sujet de son jeune compatriote.

« Sa qualité de balle est celle d’un top joueur et il sera très vite dans les 20 ou 25 premiers, c’est une certi­tude. Son revers est une merveille. Il a beau­coup progressé en coup droit, qu’il utilise très bien pour changer les direc­tions. Sa grande taille lui permet de bien servir, même si je trouve son lancer de balle encore un peu trop à gauche. Mais au‐delà de son jeu, le plus incroyable chez lui, c’est sa menta­lité. Il est humble, travailleur, très bien éduqué et a parfai­te­ment la tête sur les épaules. Regardez ses décla­ra­tions : il est toujours très mesuré. »