688e joueur mondial il y a un an, Rafael Jodar, fraîchement battu par Arthur Fils en demi‐finales de l’ATP 500 de Barcelone, sera 42e ce lundi. Une progression et une ascension impressionnantes pour ce joueur à la qualité de frappe exceptionnelle.
D’ailleurs, Arthur, juste après sa victoire face à l’Espagnol de 19 ans ce samedi, n’a pas manqué de féliciter son adversaire tout en lui prédisant un grand avenir.
Également interrogé à son sujet, l’ancien 2e joueur mondial et consultant pour Eurosport, Alex Corretja, n’a pas tari d’éloges au sujet de son jeune compatriote.
« Sa qualité de balle est celle d’un top joueur et il sera très vite dans les 20 ou 25 premiers, c’est une certitude. Son revers est une merveille. Il a beaucoup progressé en coup droit, qu’il utilise très bien pour changer les directions. Sa grande taille lui permet de bien servir, même si je trouve son lancer de balle encore un peu trop à gauche. Mais au‐delà de son jeu, le plus incroyable chez lui, c’est sa mentalité. Il est humble, travailleur, très bien éduqué et a parfaitement la tête sur les épaules. Regardez ses déclarations : il est toujours très mesuré. »
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 12:55