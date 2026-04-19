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Corretja bluffé par Jodar, la nouvelle pépite du tennis espa­gnol : « Son revers est une merveille. Mais au‐delà de son jeu, voici ce qui est le plus incroyable chez lui »

Par
Thomas S
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688e joueur mondial il y a un an, Rafael Jodar, fraî­che­ment battu par Arthur Fils en demi‐finales de l’ATP 500 de Barcelone, sera 42e ce lundi. Une progres­sion et une ascen­sion impres­sion­nantes pour ce joueur à la qualité de frappe exceptionnelle. 

D’ailleurs, Arthur, juste après sa victoire face à l’Espagnol de 19 ans ce samedi, n’a pas manqué de féli­citer son adver­saire tout en lui prédi­sant un grand avenir.

Également inter­rogé à son sujet, l’an­cien 2e joueur mondial et consul­tant pour Eurosport, Alex Corretja, n’a pas tari d’éloges au sujet de son jeune compatriote. 

« Sa qualité de balle est celle d’un top joueur et il sera très vite dans les 20 ou 25 premiers, c’est une certi­tude. Son revers est une merveille. Il a beau­coup progressé en coup droit, qu’il utilise très bien pour changer les direc­tions. Sa grande taille lui permet de bien servir, même si je trouve son lancer de balle encore un peu trop à gauche. Mais au‐delà de son jeu, le plus incroyable chez lui, c’est sa menta­lité. Il est humble, travailleur, très bien éduqué et a parfai­te­ment la tête sur les épaules. Regardez ses décla­ra­tions : il est toujours très mesuré. »

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 12:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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