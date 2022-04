Directeur de l’ATP 500 de Barcelone depuis main­te­nant trois ans, David Ferrer a donné une inter­view à nos confrères espa­gnols de La Vanguardia avant le début du tournoi.

Après avoir été ques­tionné sur l’après Rafael Nadal, l’an­cien 3e joueur mondial s’est exprimé sur le cas Carlos Alcaraz qu’il compare d’ailleurs à un certain Gustavo Kuerten.

« Il me fait peut‐être penser à Guga Kuerten, qui a toujours dominé le point. Avec cette faci­lité de générer de l’énergie sans un très gros effort. C’est diffi­cile de le comparer, mais c’est un joueur qui a quelque chose de diffé­rent. Il a beau­coup de force dans ses coups et contre n’im­porte quel joueur, même du top 10, il est capable de dominer et c’est très diffi­cile. De plus, il joue très bien en contre et physi­que­ment, il est déjà entraîné. Il accé­lère la balle très rapi­de­ment et c’est une arme supé­rieure aux autres joueurs. »