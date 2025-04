L’ATP 500 de Barcelone perdra en 2026 un élément majeur de son organisation.

A la tête du tournoi depuis six ans, David Ferrer, ancien numéro 3 mondial et retraité des courts depuis 2019, a annoncé vouloir changer de cap à l’issue de cette édition. Tommy Robredo devrait assurer son rempla­ce­ment. L’ancien cham­pion espa­gnol est visi­ble­ment « fatigué » par l’en­semble des projets qu’il gère.

« Je suis très recon­nais­sant envers l’or­ga­ni­sa­tion pour cette oppor­tu­nité. Après ma carrière de joueur, je me suis senti très épanoui sur le plan personnel et profes­sionnel. Une étape se ferme pour moi et une nouvelle commence. Je voulais relever de nouveaux défis, mais c’est quelque chose que je porterai toujours dans mon cœur, que je n’oublierai jamais. Je suis très satis­fait de l’avoir fait et j’emmène de super amis avec moi. Je pars très heureux. »