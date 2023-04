Directeur de l’ATP 500 de Barcelone qui a lieu cette semaine, David Ferrer, inter­rogé par la presse espa­gnole, a dévoilé l’iden­tité du jeune joueur qui l’im­pres­sionne le plus sur le circuit. Et contre toute attente, ce n’est pas Carlos Alcaraz…

« Je consi­dère Jannik Sinner comme un très bon joueur qui s’amé­liore chaque année, atteint ses objec­tifs, et je suis sûr qu’il aura ses chances de gagner un Grand Chelem et de devenir numéro 1 mondial. En fait, parmi les jeunes joueurs, c’est lui qui m’im­pres­sionne le plus à cause de la puis­sance de ses coups et de sa marge de progres­sion qui est encore très large. »