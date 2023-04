Les quarts de finale de Barcelone promettent du grand spec­tacle avec de très belles affiches. La plus chaude risque d’être la confron­ta­tion entre Carlos Alcaraz et Davidovich Fokina. Un duel qui excite Alejandro plutôt que de lui faire peur.

« C’est comme si vous deviez jouer contre le « Big Three ». Il faut se concen­trer sur chaque point, ne pas avoir de vision à long terme, mais aller au bout de chaque point, jouer et prendre du plaisir parce qu’au bout du compte, on s’est entraîné tout ce temps pour profiter du court central de Godó » a expliqué l’Espagnol.

Il est vrai qu’Alcaraz possède au final la pano­plie des 3 plus grands joueur du circuit.