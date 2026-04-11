Coup dur pour l’ATP 500 de Barcelone, qui se dérou­lera la semaine prochaine du 13 au 19 avril.

Battu par Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo vendredi, le 7e joueur mondial, Felix Auger‐Aliassime s’est retiré du tournoi catalan.

C’est égale­ment le cas du 12e mondial et lauréat en 2024, Casper Ruud, contraint à l’abandon juste­ment contre Auger‐Aliassime en huitièmes de finale à Monte‐Carlo.

Bajas sensibles en el torneo de Barcelona.



Casper Ruud y Félix Auger‐Aliassime causan baja y no estarán en el Conde de Godó este año.



😓😓😓😓 pic.twitter.com/Irb3EmKQOV — José Morón (@jmgmoron) April 11, 2026

Demi‐finaliste sur le Rocher, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz est lui toujours en lice à Barcelone, où il s’était incliné en finale contre Holger Rune l’an dernier.