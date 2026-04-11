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Deux très gros forfaits après Monte‐Carlo !

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 08/04/2026 - Valentin Vacherot - Monaco

Coup dur pour l’ATP 500 de Barcelone, qui se dérou­lera la semaine prochaine du 13 au 19 avril. 

Battu par Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo vendredi, le 7e joueur mondial, Felix Auger‐Aliassime s’est retiré du tournoi catalan. 

C’est égale­ment le cas du 12e mondial et lauréat en 2024, Casper Ruud, contraint à l’abandon juste­ment contre Auger‐Aliassime en huitièmes de finale à Monte‐Carlo. 

Demi‐finaliste sur le Rocher, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz est lui toujours en lice à Barcelone, où il s’était incliné en finale contre Holger Rune l’an dernier. 

Publié le samedi 11 avril 2026 à 13:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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