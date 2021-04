Après son succès aisé face au Coréen Soonwoo Kwon à Belgrade, Novak Djokovic a été inter­rogé sur l’en­trée en lice labo­rieuse de Rafael Nadal à des milliers de kilo­mètres plus à l’ouest. Selon le numéro 1 mondial, il ne faut pas s’in­quiéter plus que cela.

« Nous avons proba­ble­ment convaincu beau­coup de monde et de fans que nous (le big 3, ndlr) pouvons jouer parfai­te­ment chaque semaine pour le reste de nos vies… mais ce n’est pas possible. Il n’y a rien d’étrange dans la perfor­mance de Rafa, il se trouve que c’est juste une semaine « faible » et que son adver­saire est bon, c’est tout. Vous avez une nouvelle géné­ra­tion de joueurs, nous devons nous adapter, voir comment progresser, comment adapter notre jeu à ceux qui nous défient main­te­nant. Je ne suis pas trop inquiet, surtout pas pour Rafa sur terre battue. Un, deux matches qui ne sont pas aboutis, cela ne change rien. Au final, c’est aussi « inté­res­sant » pour notre sport de perdre face à de nouveaux joueurs, tout cela rend les matchs plus inté­res­sants pour les fans. »