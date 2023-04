Face à Carlos Alcaraz sur l’ATP 500 de Barcelone, Daniel Evans, tombeur notam­ment de Karen Khachanov et Francisco Cerundolo (2−6, 7–5, 6–3), va déjà disputer sa deuxième demi‐finale sur terre battue cette saison après Marrakech. Et il en croit en ses chances.

« Alcaraz est un grand joueur, ce sera un match très diffi­cile, je vais profiter de l’oc­ca­sion et nous verrons. Je ne pense pas que je puisse mettre un pour­cen­tage sur mes chances de gagner, il est le favori, mais il joue à domi­cile et la pres­sion est clai­re­ment sur ses épaules. Il fait souvent des fautes directes (Alcaraz en a fait 41 contre Davidovich Fokina en quarts, ndlr). Je n’ai pas vu le match, mais il frappe aussi des coups très diffi­ciles qui justi­fient les erreurs. Pour essayer de le battre, je ne chan­gerai pas mon style de jeu, je conti­nuerai à monter au filet. Je me suis entraîné avec lui, je connais son style, il fait beau­coup d’amor­ties, il est agressif, c’est comme ça qu’il joue », a résumé le Britannique, 26e mondial, dans des propos rapportés par Ubitennis.

A noter que les deux hommes se sont affrontés une fois, à Vienne en indoor le 25 octobre 2021. Alcaraz s’était imposé en deux sets.