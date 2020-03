David Ferrer, le nouveau directeur du tournoi de Barcelone, a décidé d’inviter le jeune espoir Carlos Alcaraz. Un choix qu’il justifie facilement : « Même si Carlos s’entraîne dans des conditions exceptionnelles qui lui permettent de « taper » la balle avec des très bons joueurs, on devait lui donner une chance. Je suis convaincu qu’il ira loin donc c’est assez logique de l’inviter. On est aussi là pour soutenir des joueurs dans lequel on croit. »