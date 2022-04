David Ferrer, direc­teur de l’ATP 500 de Barcelone, ne pourra pas compter cette semaine sur la présence de Rafael Nadal, vain­queur onze fois du tournoi. Ce scénario va forcé­ment se repro­duire très souvent et même constam­ment dans quelques années, lorsque le Majorquin rangera ses raquettes. Dans une inter­view accordée à La Vanguardia, Ferrer a parlé de l’ère post‐Rafa.

« L’après‐Nadal sera diffi­cile. L’ombre de Rafa couvre beau­coup de choses. Il n’y aura pas d’autre joueur comme lui. Mais nous avons de la chance. Nous avons Carlos Alcaraz qui va être une réfé­rence pour le tennis espa­gnol. Mais je n’aime pas le comparer à Rafa parce qu’il est unique et diffé­rent. Je suis très heureux d’avoir des joueurs comme Tsitsipas qui a atteint la finale avec Rafa l’année dernière et qui a failli gagner Roland Garros, c’est un joueur très charis­ma­tique. Ensuite, nous avons de nouveaux joueurs du top 10 comme Casper Ruud, qui a joué le Masters l’année dernière et qui est très bon sur terre battue. De là, je voudrais mentionner Pablo Carreno Busta et bien sûr Carlos Alcaraz, la révé­la­tion de cette année, un jeune joueur avec un grand avenir et qui sera une réfé­rence pour le tennis espa­gnol après Rafa. »