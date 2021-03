Retraité des courts depuis 2019 puis entraî­neur d’Alexander Zverev pendant quelques semaines, David Ferrer a préféré rester tran­quille en cette période de crise sani­taire et après une carrière très riche. Désormais direc­teur de l’ATP 500 de Barcelone, sur lequel Rafael Nadal a récem­ment annoncé sa parti­ci­pa­tion, « Ferru » a rendu un magni­fique hommage à l’homme aux 13 Roland Garros.

« La présence de Rafa à Barcelone est très impor­tante pour le tournoi et elle le sera encore plus après l’an­nu­la­tion de l’édi­tion de l’année dernière », a d’abord déclaré Ferrer. « Ce que Rafael Nadal a fait tout au long de sa carrière est quelque chose d’in­croyable et d’unique. Nous devons expli­quer à tous les fans que ce que nous avons vu avec ce joueur ne se répé­tera pas. Rafa est une légende de ce sport et nous devons l’ap­pré­cier tant que nous le pouvons. »

Difficile d’être en désac­cord avec l’an­cien 3e mondial.