Le coach de Carlos Alcaraz a dressé le bilan d’un tournoi de Barcelone très spécial avec les problèmes liés aux condi­tions clima­tiques. Pour lui, la grande qualité d’Alcaraz est de pouvoir oublier la « fatigue ».

« Ce fut un tournoi avec du bon tennis, régu­lier et un peu inco­hé­rent aussi. La vertu de Carlos est qu’il peut jouer mal mais qu’au final il peut s’en sortir. C’est assez rare sur le circuit que deux matchs se jouent le même jour. Ce matin, on a eu un match très tendu. Ce n’était pas facile de jouer contre Pablo, mais il a tout surmonté, il a trouvé la force là où il n’en avait pas. Je lui ai dit qu’il devait aller en finale, et que la fatigue était quelque chose de mental, qu’il fallait y mettre beau­coup d’ef­forts, beau­coup d’en­thou­siasme et je pense qu’il l’a fait ».