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Fils change de style et ça carbure : « Rester calme sans faire trop de célé­bra­tions inutiles »

Par
Laurent Trupiano
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Vainqueur de Jodar dans un duel de frap­peurs, Arthurs Fils va donc tenter de soulever le trophée ce dimanche après midi. Un trophée qui est une réfé­rence surtout chez les terriens comme le prouve son palmarès assez unique. En confé­rence de presse, le Tricolore a expliqué le travail qu’il avait mené avec son Staff pour parvenir à être plus effficace.

« On a décidé avec mon staff que je devais rester tran­quille même si on gagne. Pas trop d’émo­tions. Toute cette semaine, c’est ce qu’on a fait. Pas de très grosses célé­bra­tions. Ça gagne, puis on retourne au travail. Si on gagne le tournoi, c’est une célé­bra­tion. Sinon, c’est tout. Je pense que c’est pas mal comme ça. Ça me permet de garder beau­coup d’in­flux nerveux. Et d’être prêt pour les derniers matches de la semaine »

En finale, Arthur affronte Andrey Rublev. Ils se sont joué deux fois, ils sont à égalité un partout sachant que Fils l’a battu lors de leur rencontre sur terre battue.

Publié le dimanche 19 avril 2026 à 08:51

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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