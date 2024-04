Âgé de 21 ans et 62e mondial cette semaine au clas­se­ment ATP, Favio Cobolli va avoir l’im­mense tâche d’af­fronter ce mardi Rafael Nadal au premier tour de l’ATP 500 de Barcelone, sur le court qui porte tout simple­ment son nom (la piste Rafa Nadal).

Un défi immense pour ce joueur qui s’est confié en tout simpli­cité chez nos confrères italiens d’Ubitennis.

« La première chose que j’ai pensé en voyant le tirage au sort, c’est ‘oh merde’. Mais en fait, je suis heureux, parce que j’ai grandi en regar­dant Rafa jouer et c’est un défi incroyable de pouvoir l’af­fronter. Ce sont les matches et les étapes pour lesquels vous jouez en fin de compte. Je suis confiant et je ne pars pas battu. Le fait que tout le public sera pour Rafa demain est quelque chose dont je ne me soucie pas. Les condi­tions exté­rieures ne me condi­tionnent pas et le fait de jouer sur de grandes scènes contre de grands joueurs est un moti­va­tion supplémentaire. »