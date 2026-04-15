Après avoir fait l’im­passe sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Arthur Fils a commencé sa tournée sur terre battue cette semaine à Barcelone. Et le Français n’a pas tardé à être mis à l’épreuve : accroché dès le premier tour, il a dû sauver deux balles de match dans le tie‐break du troi­sième set pour venir à bout de son compa­triote Terence Atmane (41e mondial) sur le score de 4–6, 6–4, 7–6(7).

Interrogé par L’Equipe il y a quelques jours, l’entraîneur trico­lore Gilles Cervara, ancien coach de Daniil Medvedev, a expliqué pour­quoi le profil du 30e mondial semblait parti­cu­liè­re­ment adapté à la terre battue.

« J’aime beau­coup le jeu d’Arthur. C’est top qu’il revienne à ce niveau‐là après sa bles­sure. Je pense que la saison sur terre qui arrive va encore plus permettre à ses qualités de puis­sance de s’ex­primer. Il va avoir encore plus de temps pour pouvoir ancrer ses appuis et envoyer son énorme coup droit. À Miami, quand il avait le temps, juste­ment, d’an­crer ses appuis, de traverser la balle en coup droit, il faisait souf­frir son adver­saire. Là où il pouvait avoir un peu de mal, c’est quand on jouait vite sur son coup droit. Mais sur terre, il sera moins embêté. Il peut reculer plus, il peut avoir ce temps pour dominer la balle et imprimer sa puissance. »

A noter qu’en huitièmes de finale, Arthur Fils affron­tera l’Américain Brandon Nakashima (33e mondial).