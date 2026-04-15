Après avoir fait l’impasse sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Arthur Fils a commencé sa tournée sur terre battue cette semaine à Barcelone. Et le Français n’a pas tardé à être mis à l’épreuve : accroché dès le premier tour, il a dû sauver deux balles de match dans le tie‐break du troisième set pour venir à bout de son compatriote Terence Atmane (41e mondial) sur le score de 4–6, 6–4, 7–6(7).
Interrogé par L’Equipe il y a quelques jours, l’entraîneur tricolore Gilles Cervara, ancien coach de Daniil Medvedev, a expliqué pourquoi le profil du 30e mondial semblait particulièrement adapté à la terre battue.
« J’aime beaucoup le jeu d’Arthur. C’est top qu’il revienne à ce niveau‐là après sa blessure. Je pense que la saison sur terre qui arrive va encore plus permettre à ses qualités de puissance de s’exprimer. Il va avoir encore plus de temps pour pouvoir ancrer ses appuis et envoyer son énorme coup droit. À Miami, quand il avait le temps, justement, d’ancrer ses appuis, de traverser la balle en coup droit, il faisait souffrir son adversaire. Là où il pouvait avoir un peu de mal, c’est quand on jouait vite sur son coup droit. Mais sur terre, il sera moins embêté. Il peut reculer plus, il peut avoir ce temps pour dominer la balle et imprimer sa puissance. »
A noter qu’en huitièmes de finale, Arthur Fils affrontera l’Américain Brandon Nakashima (33e mondial).
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 11:05