Revenu début février de sa grave blessure au dos, Arthur Fils continue d’impressionner les observateurs, et notamment Gilles Simon, qui l’a encensé après sa victoire contre Andrey Rublev en finale de l’ATP 500 de Barcelone (6−2, 7–6[2]).
« Arthur Fils est vraiment très fort. Avoir retrouver un tel niveau de jeu à Doha après seulement 2–3 tournois était déjà très impressionnant, mais le voir continuer à monter en puissance chaque semaine avec une telle régularité laisse espérer de grandes choses. Chapeau l’artiste », a écrit l’ancien numéro 6 mondial sur le réseau social X.
Arthur Fils est vraiment très fort.— Gilles SIMON (@GillesSimon84) April 19, 2026
Avoir retrouver un tel niveau de jeu à Doha après seulement 2–3 tournois était déjà très impressionnant, mais le voir continuer à monter en puissance chaque semaine avec une telle régularité laisse espérer de grandes choses.
Chapeau l’artiste
À un mois de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), Arthur Fils a fait passer un message…
Publié le lundi 20 avril 2026 à 11:26