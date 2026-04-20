Revenu début février de sa grave bles­sure au dos, Arthur Fils continue d’im­pres­sionner les obser­va­teurs, et notam­ment Gilles Simon, qui l’a encensé après sa victoire contre Andrey Rublev en finale de l’ATP 500 de Barcelone (6−2, 7–6[2]).

« Arthur Fils est vrai­ment très fort. Avoir retrouver un tel niveau de jeu à Doha après seule­ment 2–3 tour­nois était déjà très impres­sion­nant, mais le voir conti­nuer à monter en puis­sance chaque semaine avec une telle régu­la­rité laisse espérer de grandes choses. Chapeau l’artiste », a écrit l’an­cien numéro 6 mondial sur le réseau social X.

Arthur Fils est vrai­ment très fort.

Avoir retrouver un tel niveau de jeu à Doha après seule­ment 2–3 tour­nois était déjà très impres­sion­nant, mais le voir conti­nuer à monter en puis­sance chaque semaine avec une telle régu­la­rité laisse espérer de grandes choses.

Chapeau l’artiste — Gilles SIMON (@GillesSimon84) April 19, 2026

À un mois de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), Arthur Fils a fait passer un message…