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Gilles Simon : « Arthur Fils est vrai­ment très fort. Le voir conti­nuer à monter en puis­sance chaque semaine avec une telle régu­la­rité laisse espérer de grandes choses »

Par
Baptiste Mulatier
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Revenu début février de sa grave bles­sure au dos, Arthur Fils continue d’im­pres­sionner les obser­va­teurs, et notam­ment Gilles Simon, qui l’a encensé après sa victoire contre Andrey Rublev en finale de l’ATP 500 de Barcelone (6−2, 7–6[2]).

« Arthur Fils est vrai­ment très fort. Avoir retrouver un tel niveau de jeu à Doha après seule­ment 2–3 tour­nois était déjà très impres­sion­nant, mais le voir conti­nuer à monter en puis­sance chaque semaine avec une telle régu­la­rité laisse espérer de grandes choses. Chapeau l’artiste », a écrit l’an­cien numéro 6 mondial sur le réseau social X. 

À un mois de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), Arthur Fils a fait passer un message… 

Publié le lundi 20 avril 2026 à 11:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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